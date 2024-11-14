كولر يرفض ضم أي مهاجم من الدوري المصري

أبلغ مارسيل كولر مسؤولي الأهلي قراره برفض التعاقد مع أي مهاجم يتواجد في الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر: كولر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأضاف أن لجنة التخطيط ومحمد رمضان المدير الرياضي يميلون للتعاقد مع محمد شريف (الذي لم يفتح الأهلي ملف التفاوض معه رسميًّا تمامًا حتى الآن)، وتوفير العملة الصعبة في فكرة ضم مهاجم جديد خاصة في ظل تواجد وسام أبو علي ومع صعوبة استقدام مهاجم أجنبي سوبر والإبقاء عليه احتياطيًّا ومن ثم جاءت فكرة الترحيب بعودة محمد شريف وهو ما يسعى مسؤولي الأهلي حاليًّا لإقناع كولر به.



وأوضح أن هناك رغبة داخل الأهلي بتأجيل ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي إلى ميركاتو الصيف.

ووافق مارسيل كولر علي رحيل حمزة علاء حارس مرمي الأهلي في ميركاتو الشتاء القادم على سبيل الإعارة.

وأبلغ كولر المدير الفني للأهلي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي موافقته علي إعارة اللاعب الذي طلب ذلك بحثًا عن فرصة المشاركة.



حمزة علاء تحدث مع رمضان في رغبته بالرحيل معارًا بعد تمديد تعاقده من أجل الحصول على فرصة المشاركة التي يرى حارس الأهلي صعوبتها في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن هناك ترحيب فني داخل النادي برحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

أضاف: لجنة التخطيط لديهم ترحيب بالأمر ونفس الأمر بالنسبة لمحمد رمضان المدير الرياضي في ظل توالى إصابات اللاعب والتي كان أخرها الإصابة في عضلة السمانة.

أضاف المصدر: كولر طلب منحه مهلة أخيرة لتقييم اللاعب حتي يناير القادم قبل إصدار قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب الذي واصل الغياب عن الحسابات بسبب الإصابات.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك قائمة محلية سرية تضم خمس لاعبين من الدوري المصري (ليس بينهم مهاجم) تبقى تحت منظار مارسيل كولر المدير الفني للفريق وياسين ميكاري محلل الأداء داخل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أبرزهم لتدعيم صفوف الفريق.

وقال مصدر: هناك لاعبون مميزون في الدوري المصري نضعهم تحت المنظار من أجل متابعة مستواهم ومدى ثباته بهدف التعاقد مع أحدهم لتدعيم الصفوف ولكن حتي هذه اللحظات لا يوجد أي مفاوضات أو تحركات رسمية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها استغلالًا لفترة التوقف الحالية للدوري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.