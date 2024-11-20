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حوادث

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

اصابة 13 شخصًا فى
اصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

أصيب 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإسعاف والخدمات المرورية إلى مكان البلاغ.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق أسيوط الصحراوي الغربي ووجود حادث تصادم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بالعمال وسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا.

ونقلت سيارات الاسعاف، المصابين الى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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