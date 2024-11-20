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حوادث

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

إجراء مراسم القرعة
إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى إجراء  مراسم القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، فى محافظات القاهرة والشرقية ومطروح، وذلك بحضور مديري الأمن وقيادات مديريات الأمن والمتقدمين فى قرعة الحج وأسرهم.

اليوم، بدء تلقي طلبات الحج السياحي ولمدة شهر

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وتجرى المراسم القرعة العلنية فى المقار المحددة بمعرفة كل مديرية أمن على حدة.

مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 فى القاهرة والشرقية 

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025 

وحددت وزارة الداخلية اليوم  الأربعاء الموافق 20 /11 /2024، موعد إجراء قرعة حج بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

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