بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، فى محافظات القاهرة والشرقية ومطروح، وذلك بحضور مديري الأمن وقيادات مديريات الأمن والمتقدمين فى قرعة الحج وأسرهم.

وتجرى المراسم القرعة العلنية فى المقار المحددة بمعرفة كل مديرية أمن على حدة.

مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 فى القاهرة والشرقية

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025

وحددت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024، موعد إجراء قرعة حج بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

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