الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين ويحاولون سرقة مواشيهم شرق بيت لحم

مستوطنون، فيتو
مستوطنون، فيتو

اعتدى مستوطنون من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مواطنين فلسطينيين في منطقة برية المنيا شرق بيت لحم.

 المستعمرون هاجموا الأهالي في منطقة البرية

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قطعان المستوطنين هاجموا الأهالي في منطقة البرية، وحاولوا سرقة بعض المواشي إلا أن المواطنين تصدوا لهم.

وأضاف، أن المستوطنين هددوا الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة خلال عشرة أيام.

 البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المنيا 

وأشار كوازبة، إلى أن برية المنيا تعاني من هجمات المستوطنين وتهديداتهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إذ شق الاحتلال طرق استعمارية لربط البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المنيا وتقوع وكيسان شرق بيت لحم.

وناشد، المؤسسات الحقوقية للتدخل لحماية المواطنين من هجمات المستوطنين  وما يترتب عليها من تخريب للممتلكات.

وعلى الجانب الأخر اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين حماية المستوطنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال مصادر محلية للوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام  المستوطنين لقبر يوسف وإقامة طقوس تملودية.

وأكدت أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة

وكان استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الإثنين الماضى، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مصادر طبية، أنه يوجد عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب 3 من أبنائها، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وكان الدفاع المدني بغزة، قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في شارع يافا شرقي مدينة غزة، ما أسفر سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلي عشرات الشهداء عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية شرقي مدينة غزة.

 

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