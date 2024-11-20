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صحة الدقهلية تبحث استعدادات وحدة الأحمدية للحصول على شهادة الجودة

وحدة اللحمدية بشربين،
وحدة اللحمدية بشربين، فيتو

تفقدت إدارة الجودة بصحة الدقهلية، اليوم، وحدة الاحمدية بشربين  وذلك استعدادًا  لزيارة لجنة الدعم الفني من هيئة الرعاية الصحية في سبيل تسجيل الوحدة للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابه (GAHAR).

وحدة "الأحمدية" تستعد للحصول على شهادة اعتماد الجودة

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة نجلاء عطية مدير إدارة الجودة  .

وحدتى الأحمدية والدبوسى التابعتين لشربين ضمن خطة إدارة الجودة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم  خلال الفترة الماضية  ادراج وحدتى الأحمدية والدبوسى التابعتين الي ادارة شربين ضمن خطة إدارة الجودة بالمديرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابه (GAHAR) ضمن مجموعة من المستشفيات والوحدات بمحافظة الدقهلية

الحصول على شهادة اعتماد "جهار

ولفت وكيل الوزارة إلى  أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة،  مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

تفعيل سياسات العمل طبقا للمعايير

واعرب عن تقديره  لفريق العمل بوحدة الاحمدية والادارة الصحية بشربين على جهدهم وتعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال وحرصهم على تفعيل سياسات العمل طبقا للمعايير.

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