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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد الشوارع ويتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من المواقع والشوارع للوقوف على الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفى رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب. 

وبدأت الجولة بتفقد منطقة "سيتي"، حيث اطلع المحافظ على أحد الأماكن المقترحة لإقامة منفذ لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء هذه المنافذ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، حيث تم تركيب أعمدة الإنارة الجديدة، وإضاءة المنطقة، كما تم البدء في أعمال رصف الطبقة الثانية من الطريق، ووجه المحافظ بزيادة مقاعد الانتظار بطول الكورنيش، وضرورة رفع جميع الإشغالات من محيط المدينة الطبية لضمان المظهر الحضاري اللائق وتوفير الراحة والهدوء للمرضى والزوار.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منطقة السوق القديم بمدينة ناصر، لمتابعة نتائج الحملة المكبرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المرافق والحي، بهدف إعادة الانضباط للمنطقة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين البيئة وتحقيق الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والبنية التحتية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، والوقوف على الوضع العام ومدى الانضباط بالشارع السوهاجي.

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الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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