محافظ سوهاج يتفقد الشوارع ويتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من المواقع والشوارع للوقوف على الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفى رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وبدأت الجولة بتفقد منطقة "سيتي"، حيث اطلع المحافظ على أحد الأماكن المقترحة لإقامة منفذ لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء هذه المنافذ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، حيث تم تركيب أعمدة الإنارة الجديدة، وإضاءة المنطقة، كما تم البدء في أعمال رصف الطبقة الثانية من الطريق، ووجه المحافظ بزيادة مقاعد الانتظار بطول الكورنيش، وضرورة رفع جميع الإشغالات من محيط المدينة الطبية لضمان المظهر الحضاري اللائق وتوفير الراحة والهدوء للمرضى والزوار.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منطقة السوق القديم بمدينة ناصر، لمتابعة نتائج الحملة المكبرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المرافق والحي، بهدف إعادة الانضباط للمنطقة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين البيئة وتحقيق الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والبنية التحتية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، والوقوف على الوضع العام ومدى الانضباط بالشارع السوهاجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا