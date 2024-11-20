أحمد السبكي: للقطاع الخاص دور مؤثر في تطوير الرعاية الصحية واستدامتها

استقبل فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وفدًا من إحدى شركات الدواء، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

تحسين مؤشرات الأداء وجودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بإقليم جنوب الصعيد





وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركة الدواء في مجال تدريب مقدمي الخدمة، حول آخر المستجدات العالمية والبروتوكولات العلاجية فيما يخص العديد من الأمراض وأبرزها أمراض الدم، والأمراض المناعية المختلفة، ودعم التحول الرقمي لتحسين بيئة العمل وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يضمن تحسين مؤشرات الآداء، وجودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بإقليم جنوب الصعيد.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد البرعي مؤشرات أداء الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ودور الهيئة في نشر ثقافة الجودة الصحية وتعزيز مستوى الخدمات الطبية للمنتفعين بما يضمن تحسين تجربة المريض داخل المنشأة، فيما رافق الوفد في جولة بمنشآت الهيئة في الأقصر، حيث تعرف وفد الشركة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وعلى آراء المرضى المنتفعين، بما في ذلك آراء السائحين الأجانب الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة بمنشآت الهيئة وهو ما لاحظوه خلال تلقيهم الخدمة.

فيما أشاد الدكتور سيفان كالوستيان، بالطفرة النوعية الملموسة في مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى دور الهيئة في تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما يرمي إلى تحقيق الاستدامة، معربًا عن تقدير الشركة لجهود الهيئة في رفع معدلات رضاء المنتفعين، مؤكدًا تطلع الشركة لمزيد من التعاون مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعزيز وتطوير العلاقات التعاونية مع القطاع الخاص كونه شريك مهم ومؤثر في نجاح تطوير منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، مشيرًا إلى دعم الدولة خلق مناخ جاذب للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار الصحي، والذي يدفع علاقات التعاون نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 معربًا عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية في مصر، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين، لافتًا أن التعاون مع جانسن يشمل العديد من المجالات المختلفة وأبرزها تعزيز الوعي الصحي وتثقيف المواطنين حول أمراض الدم والأمراض المناعية والأمراض النادرة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق البيئة الصحية المستدامة.

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