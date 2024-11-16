السبت 16 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة الإدارية تستمع لأقوال لجنة الصحة في واقعة «صوابع السيليكون» في الغربية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 قررت النيابة الإدارية استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة المتمثلة في ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.

 

واقعة ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع سيليكون

 وكانت النيابة الإدارية باشرت التحقيقات في واقعة ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية.

 

جاء ذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وباشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف  المستشارة مروة صلاح مدير النيابة، حيث قررت النيابة: 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

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