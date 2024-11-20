اليوم، الأهلي يعود لاستئناف تدريباته استعدادًا للدوري

الدوري الممتاز، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتان تمام كاب فيردي وأخرى مع التعادل بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات افريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

فيما يعود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وعلمت فيتو أن الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي يتواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه وذلك لحين عودته إلي القاهرة.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

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