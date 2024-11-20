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التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة دخول الامتحان

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، بداية من اليوم الأربعاء، من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 

ويقوم طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024-2025، خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

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تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

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امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكانت نبهت المدارس علي طلاب الشهادة الإعدادية أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي 158 جنيها بجميع مكاتب البريد وفوري.

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