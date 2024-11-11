490 طالبًا يتنافسون بالمرحلة الأولى لمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد
انطلقت صباح اليوم، فعاليات المرحلة الأولى لمسابقة المديرية لأوائل الطلبة للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للمدارس العربي عام وخاص للعام الدراسي ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وتوجيهات طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم.
وأكد طاهر الغرباوي أن المرحلة الأولى من التصفيات تجرى بمعرفة أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية لتصعيد مدرستين من كل إدارة على أن تبدأ من اليوم الإثنين ١١ نوفمبر فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى المعلومات العامة.
وأشار الغرباوي إلى أن المسابقة هذا العام تشهد مشاركة استثنائية من مدارس المحافظة بمشاركة ٧٠ مدرسة ممثلين لمدارس المرحلة الإعدادية بواقع ١٣ مدرسة من إدارة شرق التعليمية و٩ مدارس من إدارة جنوب التعليمية و٦ مدارس من إدارة شمال التعليمية و٧ مدارس من إدارة بورفؤاد التعليمية و١٣ مدرسة من إدارة الزهور التعليمية، إلى جانب مشاركة مميزة من إدارة بحر البقر التعليمية ب ٢٨ مدرسة وبإجمالى ٤٩٠ طالبا وطالبة.
وقال مدير تعليم بورسعيد إن مثل هذة المسابقات تدفع الطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق كما تعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين الفريق الواحد وتساهم زيادة وعى الطلاب وزيادة الحصيلة العلمية والمعرفية لديهم متمنيا للجميع دوام السداد والتوفيق.
وتأتي المسابقة تحت اشراف عام لإدارة العلاقات العامة والاعلام المركزية بقيادة الأستاذ حازم عبد المطلب وتنفيذ رؤساء أقسام العلاقات العامة بالادارات التعليمية بالتعاون مع إدارة التوجيه الفني بقيادة الحسيني راغب وادارة التعليم الاعدادي المركزي بقيادة محمد رفعت بمختلف مدارس الإدارات التعليمية.
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