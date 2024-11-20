موعد مباراة منتخب الناشئين أمام ليبيا بتصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

منتخب الناشئين، يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب تونس، في ثالث مبارياته بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

إيهاب الكومي يحفز لاعبي منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة الجزائر الأخيرة والتفكير في مباراة تونس وتحقيق ثاني انتصاراته في التصفيات

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

عقد أحمد الكاس محاضر فنية للاعبين أمس الأربعاء، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الجزائر، تجنبًا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

ويتبقى لمنتخب الناشئين المصري بعد مباراة تونس مباراة أخيرة ستكون أمام نظيره الليبي يوم السبت المقبل على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا