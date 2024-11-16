السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر للناشئين 2008 يواصل استعداداته لمواجهة تونس

منتخب 2008,فيتو
منتخب 2008,فيتو

منتخب 2008، واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وخاض منتخب مصر تدريبا بدنيا قويا اليوم السبت، ثم خاض المنتخب بعض التدريبات الفنية والتكتيكية استعدادًا للمباراة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، على أن يختتم مواجهاته في التصفيات بمواجهة منتخب ليبيا.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

دم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب 2008 الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور إيهاب الكومي تصفيات شمال افريقيا منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 منتخب مصر للناشئين 2008

مواد متعلقة

بدون راحة، تدريبات بدنية لبدلاء منتخب مصر أمام كاب فيردي

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

موعد مباراة منتخب الشباب والجزائر في دورة شمال إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا.. أبرز غيابات الفراعنة في لقاء بتسوانا.. تعليق حسام حسن على التعادل أمام كاب فيردي

صلاح والشناوي الأبرز، غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

وصول بعثة منتخب مصر لمطار القاهرة بعد التعادل مع كاب فيردي (صور)

يعشق السيارات والقصور ويدعم ترامب، أبرز المعلومات عن اليوتيوبر جيك بول

غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة اليوم

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads