مجموعة العشرين تؤكد التزامها بإصلاح نظام الحوكمة العالمية

أكد قادة مجموعة الـ20، فى البيان الصادر عنهم اليوم، التزامهم القوي بالتعددية وتعهدوا بإصلاح نظام الحوكمة العالمية، بحسب إعلان ريو دي جانيرو.

تعهدات قادة مجموعة العشرين لتعزيز نظام الحوكمة

وتعهد قادة مجموعة العشرين، بالعمل من أجل نظام متعدد الأطراف متطور ومعزز، ومتجذر في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن العمل على تجديد المؤسسات وتعزيز نظام حوكمة أكثر تمثيلًا وفعالية.

كما تعهدوا أيضا بإصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إصلاح تحويلي يتماشى مع حقائق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين ويجعله أكثر تمثيلا وشمولا وفعالية.

وشددوا على الحاجة إلى تعزيز تمثيل وصوت الدول النامية في صنع القرار داخل بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

مجموعة العشرين تطالب بنظام تجارة متعدد الأطراف

كما أعرب القادة أيضا عن استعدادهم لمواصلة الوفاء بجميع التعهدات الواردة في الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الديون، بما في ذلك التعهدات الواردة في الفقرتين الثانية والأخيرة.

وبشأن إصلاح التجارة العالمية، أكد القادة على الحاجة لضمان نظام تجارة متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي ونزيه ومنفتح وشامل ومنصف ومستدام وشفاف، وتقع في القلب منه منظمة التجارة العالمية.

كما أعربوا أيضًا عن دعمهم لضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف إيجاد نظام لتسوية النزاعات يعمل بشكل كامل وجيد ويمكن لجميع الأعضاء الوصول إليه قريبًا.

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