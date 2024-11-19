الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجموعة العشرين تؤكد التزامها بإصلاح نظام الحوكمة العالمية

مجموعة العشرين، فيتو
مجموعة العشرين، فيتو

أكد قادة مجموعة الـ20، فى البيان الصادر عنهم اليوم، التزامهم القوي بالتعددية وتعهدوا بإصلاح نظام الحوكمة العالمية، بحسب إعلان ريو دي جانيرو.

 

تعهدات قادة مجموعة العشرين لتعزيز نظام الحوكمة

وتعهد قادة مجموعة العشرين، بالعمل من أجل نظام متعدد الأطراف متطور ومعزز، ومتجذر في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن العمل على تجديد المؤسسات وتعزيز نظام حوكمة أكثر تمثيلًا وفعالية.

كما تعهدوا أيضا بإصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إصلاح تحويلي يتماشى مع حقائق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين ويجعله أكثر تمثيلا وشمولا وفعالية.

وشددوا على الحاجة إلى تعزيز تمثيل وصوت الدول النامية في صنع القرار داخل بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

 

مجموعة العشرين تطالب بنظام تجارة متعدد الأطراف

كما أعرب القادة أيضا عن استعدادهم لمواصلة الوفاء بجميع التعهدات الواردة في الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الديون، بما في ذلك التعهدات الواردة في الفقرتين الثانية والأخيرة.

وبشأن إصلاح التجارة العالمية، أكد القادة على الحاجة لضمان نظام تجارة متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي ونزيه ومنفتح وشامل ومنصف ومستدام وشفاف، وتقع في القلب منه منظمة التجارة العالمية.

كما أعربوا أيضًا عن دعمهم لضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف إيجاد نظام لتسوية النزاعات يعمل بشكل كامل وجيد ويمكن لجميع الأعضاء الوصول إليه قريبًا.

قادة مجموعة العشرين: الإجراءات المناخية يجب ألا تشكل قيودا مقنعة على التجارة

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجموعة ال20 مجموعة العشرين نظام تجارة منظمة التجارة العالمية المؤسسات الاقتصادية خدمة الديون

مواد متعلقة

قادة مجموعة العشرين: الإجراءات المناخية يجب ألا تشكل قيودا مقنعة على التجارة

على قاعدة الاحترام المتبادل، الرئيس الصيني يدعو أستراليا إلى تعزيز التعاون ومعارضة الحمائية

الأكثر قراءة

ردة فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 19/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مدير نجدة الطفل يكشف مفاجأة بشأن زواج القاصرات

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

محلل سياسي يكشف مخططا شيطانيا تنفذه إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تحقيقات في سوريا بسبب سقوط شاب ضرير في نهر، ما القصة؟

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

انتكاس الفطرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة العنكبوت

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

المزيد
الجريدة الرسمية