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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز في التعامل الفوري مع الأمطار (صور)

التعامل مع مياه الامطار
التعامل مع مياه الامطار في الدقهلية، فيتو

تعرضت محافظة الدقهلية اليوم لموجة تقلبات جوية وأمطار، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بالدفع بعدد كبير من سيارات كسح وشفط المياه بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

أعمال كسح وشفط مياه الأمطار

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز، ميت غمر، بلقاس، الكردي، منية النصر،ميت سلسيل،المطرية،أجا،بني عبيد، شربين، الكردي، المنزلة، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تواصل مستمر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تواصل مستمر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وكان " محافظ الدقهلية " أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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