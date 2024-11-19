وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.. الإهمال وغياب الرعاية كلمة السر ووزارة الرياضة تجري تحقيقا سريعا

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي مدافع الفريق، وذلك إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة القزازين وكفر الشيخ.

نادي كفر الشيخ يعلن وفاة محمد شوقي

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

كان محمد شوقي سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

ورغم الجهود الطبية المبذولة، إلا أن قلب اللاعب لم يستجب لهذه المحاولات، ليُعلن عن وفاته في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي

وتوقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

تحقيق شامل في وفاة لاعب كفر الشيخ

وتتولى حاليا اللجنة العليا للرعاية الطبية بـوزارة الشباب والرياضة اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة، وذلك تمهيدًا لاحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعا مع اللجنة الطبية للرياضيين في حضور كل من: حازم خميس رئيس اللجنة، والأعضاء: شريف وديع، طارق يوسف، وهشام السلمي.

وأضافت أن وزير الرياضة وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الاسعافات الاولية.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت أي مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الشأن مع المتسببين.

ورجح البعض أن تدهور الحالة الصحية للاعب يرجع في الأساس إلى عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة داخل ملعب المباراة، وأن التأخر في عمل الإسعافات الأولية للاعب كان سببا رئيسيا في تدهور حالته الصحية، إلى أن حدثت الوفاة.

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