قادة مجموعة العشرين: الإجراءات المناخية يجب ألا تشكل قيودا مقنعة على التجارة

اتفق قادة مجموعة الـ20، اليوم، على أن الإجراءات المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير الأحادية الجانب، يجب ألا تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو قيودًا مقنعة على التجارة الدولية، بحسب إعلان ريو دي جانيرو.

قادة مجموعة العشرين يدعون لتعزيز نظام اقتصادي دولي

ودعا قادة مجموعة العشرين، الدول الأعضاء إلى التعاون بشأن تعزيز نظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في جميع الدول، وبالتالي تمكينها من معالجة مشاكل تغير المناخ بشكل أفضل.

وأكدوا الحاجة إلى زيادة التمويل والاستثمار العام والخاص في مجال المناخ بالنسبة للبلدان النامية، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى زيادة سريعة وكبيرة للتمويل المناخي من المليارات إلى تريليونات الدولارات من جميع المصادر.

مجموعة العشرين تتعهد ببذل الجهود لزيادة الطاقة المتجددة

وأعرب القادة عن دعمهم لتنفيذ الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات، ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم من خلال الأهداف والسياسات القائمة.

وأعادوا تأكيد التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وشددوا على أهمية الإدارة المستدامة للغابات ومكافحة التصحر.

وتعهدوا أيضًا بالقضاء على التلوث البلاستيكي، وتجنب تبني سياسات تمييزية بشأن الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، مع الاعتراف بأهمية تبني أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

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