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رياضة

الجبل الأسود يضرب تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

فاز منتخب الجبل الأسود على نظيره تركيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

 

أهداف مباراة الجبل الأسود وتركيا 

سجل ثلاثية الجبل الأسود اللاعب نيكولا كريستوفيتش في الدقائق 29، 45، 72.

فيما سجل هدف تركيا اللاعب كينان يلديز في الدقيقة 37.

تشكيل تركيا أمام الجبل الأسود 

تركيا يتعادل مع ويلز سلبيا

وكان منتخب تركيا قد تعادل مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأهدر المنتخب التركي فرصة حصد النقاط الثلاثة حينما أضاع محمد كريم أكتورك ركلة جزاء في الدقيقة 88.

 

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