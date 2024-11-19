دوري الأمم الأوروبية، الجبل الأسود يتقدم على تركيا 2-1 في الشوط الأول

تقدم منتخب الجبل الأسود على نظيره تركيا بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تركيا يتعادل مع ويلز سلبيا

وكان منتخب تركيا قد تعادل مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأهدر المنتخب التركي فرصة حصد النقاط الثلاثة حينما أضاع محمد كريم أكتورك ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا