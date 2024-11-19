الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري

مران الزمالك
مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا 

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك جوميز الزمالك والمصري

مواد متعلقة

لاعبو الزمالك يخوضون مران اليوم استعدادًا للمصري بالدوري (فيديو)

تحديد موعد تجديد عقد زيزو مع الزمالك

يد الزمالك يواصل الانتصارات ويفوز على سبورتيتج في الدوري

جنوب أفريقيا تفوز على جنوب السودان بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا يتقدم على جنوب السودان بثنائية في الشوط الأول

محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك

مصطفى شلبي يشارك في جزء من مران الزمالك، لهذا السبب؟

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

شاهد، كيف استقبل حسام حسن عمر كمال عبد الواحد بعد خروجه أمام بتسوانا؟

أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

ننفرد بنشر الضوابط الكاملة للحج السياحي للموسم الجديد

منوعات

المزيد

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انتكاس الفطرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة العنكبوت

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

المزيد
الجريدة الرسمية