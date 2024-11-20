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اقتصاد

"التصديري للحاصلات الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا عن لوجستيات النقل البحري

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

 يعقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، برنامجا تدريبيا بعنوان "لوجستيات النقل البحري"، ويحاضر فيها المهندس أحمد مديح – رئيس مجلس إدارة احدى الشركات  للخدمات الملاحية والنقل الدولي.

 ويتناول البرنامج التدريبي عددا من النقاط كالتالى:

1. مقدمة عن اللوجستيات وسلاسل التوريد وكيفية إدارة سلسلة الإمداد.

2. مقدمة عن عمليات النقل المستخدمة في تصدير الحاصلات الزراعية (النقل البحري).

3. الدورة المستندية المطلوبة لإتمام عملية الشحن.

4. مصطلحات التجارة الدولية** Incoterms.

5. الحاويات المبردة وكيفية التعامل مع درجات الحرارة.

6. تدريب على تطبيق البروتوكولات الحجرية لتصدير أهم الحاصلات التصديرية مثل الموالح.

وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات مصر الزراعية الطازجة والمصنعة منذ بداية العام

وشهدت الصادرات الزراعية العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت المنتجات الطازجة حوالى 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه.

وبلغت الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الزراعة لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.

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الصادرات والواردات عصام النجار عصام النجار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوجستيات النقل البحري

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