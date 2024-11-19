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ضبط وإعدام 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشرم الشيخ

ضبط واعدام أكثر من
ضبط واعدام أكثر من 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء بالاشتراك مع مكتب مراقبة أغذية شرم الشيخ حملة مكبرة على المنشآت بالمدينة بناءا على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور أشرف فوزى مدير الطب الوقائى.

جاء ذلك في ضوء فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية رئيس الجمهورية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان  وبناءًا على توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتقديم غذاء أمن لمواطني المحافظة والقادمين إليها.
 

ونجحت اللجنة التى تشكلت برئاسة  مصطفي خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية وبعضوية كلًا من مدحت محمد وأحمد فتحى وعادل عبدون ومحمود سعيد  مشرفي الأغذية بالمديرية وأحمد إسماعيل وهانى عادل ومحمود عطوان مفتشي الأغذية بشرم الشيخ من المرور على 84 منشأة مختلفة.
 

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وتم خلالها تحرير 165 محضرا منها 71 محضر نظافة عامة و81 محضر لعدم حمل شهادة صحية لمتداولي الأغذية و4 محاضر ضبط لكمية أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ الصلاحية ووجد بعضها بدون بيانات صحيحة وقد بلغ وزنها 778 كجم و285 لتر.

كما قامت اللجنة بإعدام 911 كجم و189 لتر أغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك  وتم سحب 9 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صحتها للاستهلاك الآدمى كما تم التوصية بغلق منشأة بها خطر داهم للصحة العامة وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

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