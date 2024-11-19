تقرير طبي يكشف حقيقة إصابة طالبات مدرسة المتفوقين بالتسمم

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالغربية في تصريح خاص لـ"ڤيتو" حقيقة تفاصيل واقعة اشتباه تسمم غذائي لـ 6 تلاميذ من مدرسة أبو الجمهور بمركز السنطة.

وأكدت المصادر أن التلاميذ في حالة صحية جيدة وأنهم مصابون بنزلة معوية فقط ولم يحدث أي تسمم غذائي لهم عقب تناولهم الوجبة الغذائية بالمدرسة مؤكدة أن التلاميذ الستة خرجوا من المستشفى وعادوا إلى منازلهم.

وأوضحت ذات المصادر تفاصيل الواقعة، حيث شعر التلاميذ بحالة إعياء وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى السنطة المركزي وتم الكشف عليهم وقياس العلامات الحيوية وتبين طبقا لتقرير المستشفى الرسمي، أن الطلبة أصيبوا بنزلة معوية وحالتهم جميعا مستقرة وتلقوا جميعهم العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى في حالة طبية جيدة.



يذكر أن الجهات الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوجود حالات إعياء داخل مدرسة قرية أبو الجهور التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة.

وكشفت التحريات الأولية، عن إصابة 6 طلبة بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن نتيجة تناولهم وجبة بالمدرسة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ السنطة المركزي للعلاج.



وتبين أن التلاميذ هم: عبد الرحمن محمود رجب ١٤ عاما، ونورسين علي حافظ ٨ سنوات، وسمير محمد سمير علي حافظ ٩ سنوات، ومحمد حمادة عبد الله ١١سنة، ونور شريف علي حافظ ١٤ سنة، وأشرف علي حافظ ١٤ سنة.

وجميعهم تلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى في حالة طبية جيدة.

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