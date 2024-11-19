منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا للقاء ليبيا (صور)

منتخب الشباب، أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة منتخب ليبيا غدا الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

ويسعى منتخب الشباب لتحقيق فوزه الأول في لقاء الغد أمام ليبيا وحصد الثلاث نقاط على أمل التشبث بفرصة الضئيلة في انتزاع بطاقة التأهل الثانية خلف المنتخب المغربي متصدر الترتيب برصيد ٦ نقاط.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي غدا الأربعاء 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

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