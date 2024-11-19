محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بالكوثر ونزلة عمارة بطهطا غدا

يتفقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج، غدا الأربعاء، مخرات السيول بحي الكوثر وافتتاح معهد الديابات بأخميم وبعد ذلك يتفقد مخرات سيول نزلة عمارة طهطا.

ويتوجه المحافظ لتفقد اصطفات معدات طهطا لمواجهة الأزمات والطوارئ والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، تحسبا لحدوث سيول أو أمطار بنطاق المحافظة.

محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بالكوثر ونزلة عمارة بطهطا

وأوضح اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أن غدا سوف يقوم بتفقد مخرات السيول بحى الكوثر ونزلة عمارة بطهطا ومتابعة جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة، وسرعة التعامل معها، ووضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، وصلاحية المعدات اللازمة، وقدرتها على العمل.

يذكر أن يشارك في الاصطفاف لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط المياه وكراكات وسيارات مواد غذائية، وسيارات كعيادات متنقلة، وسيارات من الإسعاف، والحماية المدنية.

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