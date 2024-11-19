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تحقيقات في سوريا بسبب سقوط شاب ضرير في نهر، ما القصة؟

نهر بردي، فيتو
نهر بردي، فيتو

شكلت محافظة العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين عقب سقوط ضرير بنهر بردى.

سقوط ضرير في نهر بردى

وقدمت محافظة دمشق اعتذارها للشاب الضرير، كما قامت بتنظيف مجرى النهر وإصلاحه وفق ما نقله موقع "الوطن" السوري.

هذا، واستقبل محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي يوم الثلاثاء الشاب الكفيف الذي تعرض لحادث سقوط في أحد فروع نهر بردى قرب رئاسة جامعة دمشق بسبب انهدام جزء من السور الحديدي.

أحد فروع نهر بردى قرب رئاسة جامعة دمشق بسبب انهدام جزء من السور الحديدي

وأعرب المهندس كريشاتي عن أسفه للحادثة التي حصلت وأعلن تعويض الضرير وتقديم المساعدة له.

وأكد أنه سيتم محاسبة المقصرين في عدم صيانة السور الحديدي الذي سقط قرب جسر الرئيس.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن محافظة دمشق شهدت حادثة مؤسفة عندما سقط شاب كفيف في النهر المحاذي للمتحف الوطني.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية انتشال الشاب الكفيف إثر سقوطه في إحدى فروع نهر بردى في دمشق.

وحمّل الناشطون المحافظة وكودارها المسؤولية إزاء هذا الحادث.

كما أثارت صور القمامة والأوساخ المنتشرة في النهر سخط بعض الناشطين.

 

 

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دمشق العاصمة السورية نهر بردى محافظة دمشق سوريا

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