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حوادث

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل لاتهامه بالاتجار في مخدر الميثامفتامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة يوسف محمد عبد الكريم، وأمانة سر أحمد عياش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 

أحالت النيابة العامة المتهم:- "فارس م م أ":٢٢ سنة - عامل، في القضية ٢٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٠٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (الميثامفتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح به قانونا.

الواقعة ضبط المتهم 
وتعود أحداث الواقعة أثناء مرور النقيب "محمود محمد محمود الحديدي" 29 سنة - نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أبصر المتهم محرزا كيس بلاستيكي شفاف منها ممتلئ بكمية من لجوهر الميثامفيتامين المخدر ويقوم بعرضه على أحد الأشخاص فتوجه صوبه وضبطه بضبطه، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على عدد 10 أكياس بلاستيكي شفاف يحوي كل منهم كمية من جوهر الميثامفيتامين المخدر وبتفتيشة عثر معه على مبلغ مالي وكذا هاتف محمول أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصالاته بعملائه.

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