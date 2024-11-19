الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات بالإسكندرية

ضبط 3 أطنان كبدة
ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، وذلك وفقا لتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الثلاجات والأسواق.

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حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطرى بعدة حملات تموينية. 

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية بحيازتها كميات من الكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كميات ٢٩٥٠ كجم كبدة تحرير ٤ محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٧٠ علبة سجائر متنوعة.

كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر تحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق تحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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الاسكندرية تموين الإسكندرية وزارة التموين

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