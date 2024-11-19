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حوادث

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

مصرع 4 أفراد وإصابة
مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارتين في المنيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، بينما تم إيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة كما تم تحرير محضر بالحادثة.

أفادت الأجهزة الأمنية بأنها تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، ما استدعى استجابة سريعة من فرق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، التي توجهت إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثث الأربعة ونقل المصابين.

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

وتباشر النيابة العامة التحقيقات بشأن الحادث.

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