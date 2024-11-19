الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة مزاعم الإخوان بشأن فيديو الأهرامات

الاهرامات
الاهرامات

 أوضح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ارتكاب أحد أفراد الشرطة خطأ مسلكى بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم"، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطى المذكور لتجاوزاته. 

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 وأكد المصدر  الامني،أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو " قديمة" والزعم بكونها "حديثة" يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها.. ويأتى ذلك فى إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأى العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصدقيتها.

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