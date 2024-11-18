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حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو إهانة مواطن داخل مركز شرطة صان الحجر بالشرقية

الامن يكشف حقيقة
الامن يكشف حقيقة فيديو اهانة مواطن داخل بمركز شرطة صان الحجر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

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تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية.


وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى حضر للمركز الشخص المذكور وبرفقته "نجل عمه"، لزيارة (أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا) فى غير أوقات الزيارة، وتقابلا مع أحد رجال الشرطة، وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقًا للقواعد.

وفى وقت لاحق تم السماح لهما بإجراء الزيارة فقام ببث مقطع الفيديو، وادعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

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أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو مركز شرطة صان الحجر جهزة وزارة الداخلية مركز شرطة

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