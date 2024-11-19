ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بنحو 70 جنيها ليبلغ عيار 24 نحو 4212 جنيها للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

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وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4212جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3160جنيه.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2456 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2105 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600 جنيهًا للبيع.

الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به كما أنه من أشهر العملات الجنيهات الذهبية، وتصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

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