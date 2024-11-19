الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إثيوبيا تفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 وتفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية

‏منتخب أثيوبيا
‏منتخب أثيوبيا

فاز منتخب أثيوبيا على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام في المغرب. 

وسجل ديستا هدف التقدم لصالح منتخب أثيوبيا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل لمنتخب الكونغو عن طريق اللاعب باتوبينسيكا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، وتمكن ناصر من إحراز هدف الفوز لاثيوبيا في الدقيقة 6+90.  

تنزانيا تفوز على غينيا 

ونجح المنتخب التنزاني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، عقب فوزه على المنتخب الغيني بهدف نظيف سجله المهاجم التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تصدرتها الكونغو الديمقراطية برصيد 12 نقطة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا  - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21-  السنغال - المجموعة الثانية عشر.

22- تنزانيا - المجموعة الثامنة.

23 - بتسوانا 

24 موزنبيق 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونغو الديمقراطية اثيوبيا منتخب اثيوبيا تنزانيا غينيا كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

تصفيات أمم إفريقيا، أثيوبيا تتقدم على الكونغو الديمقراطية بهدف بالشوط الأول

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية