الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلفتك مسئوليتك، ندوة للوحدة المحلية في جهينة بسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الوحدة المحلية بمدينة جهينة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان " خلفتك مسئوليتك احسبها صح " ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية.

 

تناولت الندوة التعريف بمبادرة " بداية " وأهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة وأهميتها في رفع الوعي لدى الأسر وإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال " الصحة الإنجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضراره علي الفرد والمجتمع".

 

حضر ندوة ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة والسيد قبيصي رئيس قرية جهينة الشرقية وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من المواطنين بمركز جهينة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماعي الأزهر والأوقاف الوحدة المحلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان رئيس مركز ومدينة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

رئيس جامعة سوهاج يتابع استعدادات عقد ملتقى ربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية