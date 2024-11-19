خلفتك مسئوليتك، ندوة للوحدة المحلية في جهينة بسوهاج

نظمت الوحدة المحلية بمدينة جهينة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان " خلفتك مسئوليتك احسبها صح " ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية.

تناولت الندوة التعريف بمبادرة " بداية " وأهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة وأهميتها في رفع الوعي لدى الأسر وإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال " الصحة الإنجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضراره علي الفرد والمجتمع".

حضر ندوة ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة والسيد قبيصي رئيس قرية جهينة الشرقية وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من المواطنين بمركز جهينة.

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