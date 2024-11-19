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أخبار مصر

مؤتمر الأطراف COP29 يسلط الضوء على أهمية تمويل المناخ لدعم المزارعين

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

ركزت إحدى جلسات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ، على الدور المحوري للمزارعين في تحقيق الاستدامة.

وقد نُظمت هذه الجلسة بالتعاون مع المنتدى الريفي العالمي ومنظمة المزارعين العالمية ورابطة المزارعين الآسيويين ومنظمة المزارعين الأفارقة (PAFO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

حاجة ملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين

وسلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين من التكيف مع آثار تغير المناخ وحماية سبل عيشهم. وقد تم طرح مجموعة من الحلول الملموسة لدعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات المتزايدة مثل الجفاف والفيضانات وتغير أنماط هطول الأمطار.

وأكد المشاركون في الجلسة أن المزارعين هم الخط الأول للدفاع عن الأمن الغذائي، وأن دعمهم يمثل استثمارًا في مستقبل مستدام. كما شددوا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمزارعين أنفسهم لضمان وصول التمويل المناخي إلى حيث يحتاج إليه أكثر.

 

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