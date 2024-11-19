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رياضة

مجموعة مصر، موريتانيا تفوز 1-0 على كاب فيردي وتفشل في التأهل للكان

منتخب موريتانيا،
منتخب موريتانيا، فيتو

حقق منتخب موريتانيا فوزا صعبا أمام ضيفه كاب فيردي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

هدف موريتانيا سجله محمد سويد في الدقيقة 45 من اللقاء.

 

فرص منتخب موريتانيا في التأهل للكان

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب موريتانيا دخل مواجهة اليوم أمام كاب فيردي وفي رصيده أربع نقاط في المركز الأخير وهو نفس الرصيد لمنافسه خلف مصر الضامنة للصدارة مسبقًا برصيد 13 نقطة وبوتسوانا الثانية بسبع نقاط.

ورغم الفوز الذي حققه منتخب موريتانيا على كاب فيردي وإرتفع رصيده، إلا أن الفوز لم يكن كافيا، بعدما نجح منتخب بوتسوانا في خطف نقطة التعادل أمام منتخب مصر بالقاهرة، ليرفع المنتخب البوتسواني رصيده إلى 8 نقاط احتل بها وصافة المجموعة الثالثة، ويرافق منتخب الفراعنة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب  

وكان المنتخب الموريتاني في حاجة لخسارة بوتسوانا أمام مضيفتها مصر بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل للكان 

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

 

ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء التصفيات

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، يليه منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 8، ثم موريتانيا 7 نقاط، ثم الرأس الأخضر 4 نقاط.

ليحجز منتخبا مصر وبوتسوانا رسميا بطاقتي التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 

 

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موريتانيا منتخب موريتانيا تصفيات أمم أفريقيا منتخب كاب فيردي منتخب مصر منتخب بوتسوانا كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

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