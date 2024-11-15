مجموعة مصر، تعادل موريتانيا مع بوتسوانا 1/1 بتصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب بوتسوانا مع نظيره وضيفه موريتانيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، بملعب بوتسوانا الوطني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

سجل أبوبكاري كويتا هدف موريتانيا في الدقيقة 7، وتعادل جيلبرت باروتي لمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 18.

بهذه النتيجة النتيجة، يرفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، كما رفع موريتانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويتذيلها منتخب الرأس الأخضر بـ3 نقاط.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.