الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسم آخر 3 مقاعد اليوم، تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

تصفيات كأس أمم أفريقيا، تتبقى ثلاث مقاعد فقط على اكتمال الـ24 منتخبًا المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا، وسيتم الحسم اليوم الثلاثاء بعد ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وينتظر اليوم حسم المقعد الثاني في المجموعة الثالثة للتأهل مع منتخب مصر صاحب الصدارة، وتضم المجموعة بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

وينتظر حسم المقعد الثاني للمجموعة الثامنة ما بين منتخبي غينيا وتنزانيا قبل الجولة الأخيرة للمجموعة للتأهل برفقة الكونغو الديمقراطية صاحب الصدارة.

 

كما ينتظر اليوم تحديد المنتخب صاحب المركز الثاني بالمجموعة التاسعة ما بين منتخبي موزمبيق وغينيا بيساو للتأهل برفقة مالي صاحب الصدارة.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025
 

1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا  - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21-  السنغال - المجموعة الثانية عشر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا المغرب مصر نيجيريا غينيا الاستوائية الجزائر كوت ديفوار الكاميرون

مواد متعلقة

منتخب مصر يواجه بوتسوانا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف

الأكثر قراءة

بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

أخبار مصر: وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الأرصاد تحذر 5 محافظات، قفزة مفاجأة للذهب، هدية "تاريخية" من بايدن للدول الفقيرة

ارتفاع طال جميع الأنواع، اللحوم تباغت المصريين بأسعار جديدة بالأسواق

"صقر وقوة" تجاوزا نصف مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية المميزة

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا، وتكدس بمطار هيثرو (فيديو)

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية