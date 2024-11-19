محافظ البحيرة تتفقد سير العمل بجمعية صلاح الدين التعاونية الزراعية ببدر (صور)

فاجأت اليوم الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة جمعية صلاح الدين التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بقرية صلاح الدين بمركز ومدينة بدر، حيث تابعت سجلات الحيازات الزراعية وبيانات صرف الأسمدة والمبيدات ومحاضر المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية وكذا سجلات التعديات ومحاضر الإزالة فى المهد.

ووجهت مديرية الزراعة بمراجعة كافة السجلات وتشكيل لجنة على الفور لفحص كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالجمعية لضمان الالتزام باللوائح والقوانين.





وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج مع تكثيف الدور الإرشادي لتوعيتهم.

وفي إطار متصل، قامت محافظ البحيرة، بجولة سيرا على الأقدام بشوارع قرية منشأة مهنا، والتقت خلالها بعدد من المواطنين واستمتعت إلى شكواهم، ووجهت بضرورة إيجاد حلول فورية للمشكلات التي تم طرحها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

كما تفقدت مدرسة منشأة مهنا الابتدائية التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، التي تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل 491 تلميذًا في الفترة الصباحية و522 تلميذًا في الفترة المسائية، وتابعت سير العملية التعليمية وأعمال النظافة داخل الفصول، وكافة المرافق، وكذلك مراجعة إعمال الإضاءة بها، واطلعت على كراسات التحضير، ومتابعة آلية شرح الدروس ومدى تحصيل الطلاب ومستوى أدائهم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ومنذ انطلاق العام الدراسي تواصل جهودها المكثفة من خلال الجولات المفاجئة لتقييم الأداء وضمان سير العمل وانتظام العملية التعليمية.

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