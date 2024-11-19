الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

إحالة عدد من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالبحيرة

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة

واصلت الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة جولاتها المفاجئة بتفقد عدد من المنشآت الصحية بمركزي كوم حمادة وبدر لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تابعت انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى

حيث تفقدت اليوم عدد من وحدتي صحية الأسرة بقريتي منشأة مهنا ومليحة بكوم حمادة  وتابعت انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر  الأدوية والمستلزمات الطبية بها، ولاحظت تغيب مديري الوحدات الصحية وعدد من العاملين بها.

إحالة مديري الوحدات الصحية وجميع المتغيبين عن العمل للتحقيق

كما تفقدت محافظ البحيرة وحدة صحة الأسرة بقرية صلاح الدين بمركز بدر، وقامت بالمرور على الأقسام ومتابعة حالات المترددين على الوحده، والوقوف على الحالة الفنية والإدارية ومدى التزام الطواقم والكوادر الطبية، وتبين غياب مدير الوحدة وعدد من العاملين بها أيضا  وعلى الفور قررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة مديري الوحدات الصحية وجميع المتغيبين عن العمل للتحقيق، ووجهت مديرية الصحة بمراجعة كافة القرارات وتشكيل لجنة للمرور على تلك الوحدات، وجميع الوحدات بنطاق المحافظة ومتابعتها للتأكد من عملها ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريض لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تكثيف الجولات الميدانية لتقييم أداء المنشآت الصحية

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تلبية احتياجات المرضى بشكل فوري وفعّال، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية لتقييم أداء المنشآت الصحية بجميع مدن وقرى المحافظة.

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر كوم حمادة بدر الخدمات الصحية مواطنين منشأة مهنا مليحة

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