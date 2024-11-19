وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير دور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، مع الدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، لاستعراض مقترحات تطوير وتعظيم دور الجهاز، وتمكينه من أداء مهامه في التفتيش على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة المتعلقة بإصدار التراخيص، وغيرها من المهام.



وأكد وزير الإسكان، أهمية تطوير أداء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والعمل على وضع أفكار بناءة وغير تقليدية لإيجاد مصادر متنوعة لتمويل الجهاز، وتعظيم موارده، نظرًا لدوره الهام فى الرقابة والتحقق من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للبناء فى جمهورية مصر العربية، من أجل الوصول إلى عمران حضرى يحقق جودة الحياة للمواطنين.



واستعرض رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، خطة عمل الجهاز، وما حققه خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الجهاز، ومهامه الأساسية والإضافية، ومعوقات العمل بالجهاز، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

ومن جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.

مناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات

كما عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءًا مع الشيخ/حسن الشربتلي، أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، ومجموعة عمله، لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان.

واستهل المهندس وزير الإسكان ، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات إن وجدت أمام الاستثمار الأجنبي.

وخلال اللقاء، أطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي، والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة تشمل مدن( الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - الساحل الشمالي الغربي).



وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقًا للجداول الزمنية، بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهًا بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.



من جانبه، أشاد الشيخ حسن الشربتلي، وأعضاء مجموعة العمل، بالدعم المقدم من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال الاستماع إلى مقترحاتهم، وسرعة البت في العقبات التي قد تواجه بعض المشروعات.

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