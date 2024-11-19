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السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

أسد، فيتو
أسد، فيتو

شهدت مدينة لاهور الباكستانية، حادثة مروعة عندما هاجم أسد رجلًا حاول التقاط صورة سيلفي معه، وقعت الحادثة خارج قفص الأسد، وتحولت اللحظة إلى كابوس بعد أن انقض الحيوان البري على الرجل. 

@theworldbulletin A Pet Lion Attacked A Young Male in Pakistan, While Other Tried To Recuse 😳 #london #londontiktok #viral_video #vaiprofycaramba ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro

أسد يهاجم رجلا في مدينة لاهور الباكستانية

في مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة، يظهر الرجل وهو يصرخ من الألم بينما يعض الأسد فخذه، في حين يحاول رجلان آخران تحريره من قبضة الأسد الذي كان يغرس مخالبه في جسده.

واستمر الهجوم لبعض الوقت، حتى تمكن ثلاثة رجال من إبعاد الأسد عن الضحية، الذي هرع مبتعدًا عن المكان بملابس ممزقة وجروح ملحوظة.  

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أفادت التقارير بإصابته في ذراعه، بينما لم تُكشف بعد تفاصيل عن مدى خطورة إصاباته.  

 

دخول قفص الأسود دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة

والجدير بالذكر، في أكتوبر الماضي، قُتلت عاملة في حديقة حيوان بشبه جزيرة القرم بعد دخولها قفص الأسود لتنظيفه دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وفقًا للسلطات، تركت العاملة بابًا داخليًا مفتوحًا، ما سمح للحيوانات بمهاجمتها.  

 

 

كما شهدت حديقة تايجان الشهيرة حادثة مشابهة في عام 2018، عندما تعرضت امرأة لهجوم أسد أثناء محاولتها التقاط صورة بجانبه، وتم إنقاذها بفضل تدخل مدير الحديقة، الذي طارد الأسد بعيدًا ونقلها إلى مكان آمن.

 

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مدينة لاهور لاهور لاهور الباكستانية سيلفي أسد تايجان

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