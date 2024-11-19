الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشارك في تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الأقصر تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بالأقصر، بحضور هدي المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر.

الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد نائب المحافظ أهمية وجود كيانات اقتصادية تجارية لتعزيز الإستدامة الاقتصادية بالمحافظة مشيرًا الي الدور العام للغرف التجارية في دعم البيئة الاقتصادية بالأقصر.

من جانبها أكدت النائبة أماني الشعولي رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالأقصر أن المجلس يستهدف تشجيع الإستثمار وتعزيز الحركة التجارية بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الإقتصادية.

يشار الي ان المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال تم تشكيله بمحافظة الأقصر برئاسة النائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضوية كل من دعاء القاضي نجلاء عبد العال الصادق وسها ثروت عجمي وماجي منير سلوانس.

يذكر ان الغرفة التجارية بالأقصر برئاسة المهندس يحي محمد، ومنصور فرج نائب رئيس الغرفة، وايمن الضوي نائب رئيس الغرفة والدكتور رجائي موريس امين الصندوق، حسام محروس سكرتير الغرفة التجارية، وجمال هداية امين الصندوق المساعد، وزين العابدين لبيب وعبد الستار الطوخي.

 

 

 

 

 

 

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