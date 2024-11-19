جامعتا الأقصر وكابيتال نورمال الصينية تبحثان التعاون الأكاديمي والبحثي (صور)

شهدت العاصمة الصينية بكين، عقد عدد من اللقاءات الأكاديمية بجامعة كابيتال نورمال، بمشاركة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، في إطار اهتمام جامعة الأقصر بملف التدويل بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

جامعة الأقصر

جاء اللقاء الأول بحضور الدكتور Ma Ligeng نائب رئيس جامعة كابيتالنورمال، والدكتورة Wang Lihua مديرة مكتب إدارة معهد كونفشيوس، والدكتورة Han Mie مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كابيتال نورمال.



تناولت المناقشات إمكانية تحويل فصل كونفشيوس بجامعة الأقصر إلى معهد متخصص، كما تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين؛ لتعزيز التعاون المشترك، وتضمن اللقاء أيضًا بحث إطلاق برامج أكاديمية مشتركة وتوفير منح دراسية للطلاب لدراسة اللغة الصينية.

العاصمة الصينية بكين

وعقب انتهاء اللقاء الأول، تم عقد اجتماع آخر مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الموارد البيئية والسياحة وكلية التعليم الدولي بجامعة كابيتال نورمال، حيث ركزت النقاشات على سبل التعاون في مجالات اللغة الصينية وتدشين برامج أكاديمية مشتركة لدرجة البكالوريوس.



وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، حرص جامعة الأقصر على بذل مساع حثيثة للانفتاح على العالم، ودعم أبناء الجامعة بالمنح الدراسية، لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة لطلابنا، فضلًا عن سعي الجامعة لتوفير عوامل الجذب للطلاب الوافدين.



كما تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، مما يعكس التزام الجامعتين بتعزيز التفاهم الثقافي والارتقاء بالتعليم العالي.

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