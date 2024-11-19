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رياضة

مصطفى شلبي يشارك في جزء من مران الزمالك، لهذا السبب؟

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

اكتفى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

مصطفى شلبي لاعب الزمالك 

وأدى شلبي بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

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