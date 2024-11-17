اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في بيت لاهيا بقطاع غزة
ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصرها يخوضون "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة".
اشتباكات بين سرايا القدس وجيش الاحتلال
وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن قصف مربض المدفعية الإسرائيلية بموقع "فجة" العسكري بصواريخ 107.
سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية في بيت لاهيا
وقالت سرايا القدس إنها "دمرت آلية عسكرية صهيونية قرب الدوار الغربي ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع ثاقب".
ويوم الجمعة الماضي أعلنت سرايا القدس، أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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