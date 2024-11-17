الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في بيت لاهيا بقطاع غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصرها يخوضون "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة". 

اشتباكات بين سرايا القدس وجيش الاحتلال 

وأعلنت  سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-  في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  عن قصف مربض المدفعية الإسرائيلية بموقع "فجة" العسكري بصواريخ 107.

سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية في بيت لاهيا

وقالت سرايا القدس إنها "دمرت آلية عسكرية صهيونية قرب الدوار الغربي ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع ثاقب".

ويوم الجمعة الماضي أعلنت سرايا القدس، أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سرايا القدس جيش الاحتلال قطاع غزة بيت لاهيا

مواد متعلقة

سرايا القدس تقصف مربض المدفعية الإسرائيلية بصواريخ 107

سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا
ads

الأكثر قراءة

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية