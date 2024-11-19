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توقيع الكشف الطبي على 248 مريضًا ضمن قافلة استثنائية بمستشفى الصحة النفسية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية توقيع الكشف على 248 مريضًا، وذلك ضمن فعاليات قافلة استثنائية في مستشفى الصحة النفسية بدميرة  دعما للمبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" للصحة النفسية.

مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة تضمنت فحص 80 حالة باطنة و92 عظام إلى جانب 132 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

قوافل علاجية مجانية تُنظم بشكل أسبوعي

ولفت إلى أن هذه القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة. 

 

قافلة علاجية فى قرية قراش 

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الصحة قافلة علاجية فى قرية قراش  التابعة لمركز بلقاس تم خلالها توقيع الكشف على 944 وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر

تضمنت القافلة إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ140 حالة، وفحص 47 حالة بالأشعة والسونار، بالإضافة إلى إجراء 176 تحليلًا بمعمل الدم والطفيليات علاوة على 236 حالة عظام و51 رمد علاوة على تحويل 20 حالة للمستشفيات واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

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