رفع 450 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ببلقاس وشربين في الدقهلية

شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من رفع 450 طنا من المخلفات البلدية ونواتج الهدم، شملت 400 طن من مركز بلقاس، 50 طنا من قرية الأحمدية مركز شربين.

رفع 450 طنا من المخلفات البلدية

ومن جانبه تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم بمركز ومدينة بلقاس بمشاركة معدات من أربعة مراكز، وتستمر على مدار يومين.

رفع 450 طنا من المخلفات البلدية

كما تابع محافظ الدقهلية رفع تجمعات القمامة والمخلفات بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين ورصدها أمس خلال جولته وكلف بها مدير المخلفات الصلبة، في إطار العمل المستمر لرفع كافة التراكمات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

رفع تجمعات القمامة ومخلفات البناء

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالديوان العام، وتحت إشراف سامح سعد رئيس جهاز النظافة بالمحافظة.

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