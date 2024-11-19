الدقهلية المحافظة الأولى على الجمهورية في التصالح بمخالفات البناء

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

رسالة عزاء لأسر ضحايا حادث المطرية

وقال بالإنابة عن الجهاز التنفيذي أوجه رسالة عزاء لأسر ضحايا حادث المطرية وخالص الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح "مرزوق " أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملفات التصالح على مخالفات البناء بإجمالي 64 ألفا و495 ملفا انتهى العمل فيها.

إنجاز ملفات التصالح وتحقيق المركز الأول

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود السكرتير العام للمحافظة ومدير المكتب الفني والجهاز التنفيذي في إنجاز ملفات التصالح وتحقيق المركز الأول بين مختلف المحافظات، مشددا على الاستمرار في هذا الإنجاز.

سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة

وشدد مرزوق على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول، وأكد أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.

سرعة الرد على المتغيرات المكانية

وأكد محافظ الدقهلية أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية، وأن أي تأخير في الرد يمثل علامات استفهام على المتأخرين، مشددا أنه لن يقبل التأخير في ملف المتغيرات تحت أي مبرر.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه مثلما نشيد ونكافئ المجتهدين والمتميزين، ندين ونعاقب المقصرين والمتقاعسين والمتواطئين وفقا للقانون.

المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات

كما شدد محافظ الدقهلية على المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة.

حضر اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة ومديري مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والأزهر والأوقاف.

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