وكيل تعليم الدقهلية يشهد ورشة عمل عن 100 جملة إشاريّة للتعامل مع ذوي الهمم

شهد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية ورشة عمل لتدريب العاملين بالإدارات الخدمية بديوان المديرية علي 100 جملة إشاريّة أساسية لتيسير التعامل مع ذوي الهمم من طالبي الخدمة وأكد العربي علي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة.

طاقات كامنة تنتظر من يفتح لها الطريق لتساهم في نهضة الوطن

واوضح أن ذوي الهمم لديهم من طاقات كامنة تنتظر من يفتح لها الطريق لتساهم في نهضة الوطن وأن من أولي وأهم الخطوات التي يجب إتخاذها كسر حاجز الانعزال لديهم ومد جسور التواصل والتفاهم معهم عن طريق دراسة أساسيات لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

قام بفعاليات ورشة الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية و داليا غانم معلم خبير بمدرسة الصم وضعاف السمع وخبير لغة الإشارة و نهي فتحي موجه الإعاقة السمعية بالمديرية وخبير لغة الإشارة

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