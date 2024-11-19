الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يشهد ورشة عمل عن 100 جملة إشاريّة للتعامل مع ذوي الهمم

ورشة بتعليم الدقهلية،
ورشة بتعليم الدقهلية، فيتو

شهد  اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية  ورشة عمل لتدريب العاملين بالإدارات الخدمية بديوان المديرية علي 100 جملة إشاريّة أساسية لتيسير التعامل مع ذوي الهمم من طالبي الخدمة وأكد العربي علي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة.

 

طاقات كامنة تنتظر من يفتح لها الطريق لتساهم في نهضة الوطن

 

واوضح  أن ذوي الهمم لديهم من طاقات كامنة تنتظر من يفتح لها الطريق لتساهم في نهضة الوطن وأن من أولي وأهم الخطوات التي يجب إتخاذها كسر حاجز الانعزال لديهم ومد جسور التواصل والتفاهم معهم عن طريق دراسة أساسيات لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

قام بفعاليات ورشة  الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية و داليا غانم معلم خبير بمدرسة الصم وضعاف السمع وخبير لغة الإشارة و نهي فتحي موجه الإعاقة السمعية بالمديرية وخبير لغة الإشارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهتمام القيادة السياسية التعامل مع ذوى الهمم السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير التربية و التعليم محمد عبد اللطيف محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

تعليم الفيوم: استبعاد مدير ووكيل مدرسة وإحالة 14 موظفا للتحقيق للتقصير في العمل

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة صفط الحنة بأبوحماد

وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة كمال عابدين بشرق الزقازيق

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

هل طلب زيزو 100 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك؟

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

منوعات

المزيد

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية